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В Минобороны Великобритании объяснили потерю документов об эсминце Defender

Юлия Курганова

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В Минобороны Великобритании объяснили потерю документов об эсминце Defender
Фото: pixabay.com

Потеря документов с планами следования эсминца Defender ВМС Великобритании через российские воды в Черном море является ошибкой, которую допустил «конкретный человек». Об этом сообщил заместитель главы Министерства обороны Соединенного Королевства Джереми Куин.

— Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека, — сказал он.

Чиновник отметил, что сотрудник, потерявший документы, впоследствии сам в этом признался.

Куин сообщил, что на части документов был гриф «секретно», и предназначались они только для сотрудников секретной службы. Он пообещал, что будет проведено тщательное расследование случившегося инцидента, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Ранее сообщалось, что секретные документы о британском эсминце в Черном море нашли на автобусной остановке. После чего их отнесли в редакцию BBC, журналисты которой в воскресенье, 27 июня, опубликовали сведения оттуда.

Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле в свою очередь назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.

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