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Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке железнодорожных билетов

Юлия Курганова

Общество
Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке железнодорожных билетов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Спрос на внутренний туризм в этом году может сказаться на цене железнодорожных билетов, особенно на южных направлениях. Поэтому следует покупать билеты заранее. Об этом рассказал руководитель направления «ЖД-билеты» Туту.ру Александр Сисев.

Продажи на большинство направлений открываются за три месяца до отправления поезда, а на некоторые — за четыре.

— Есть поезда и типы вагонов, где цена фиксированная и зависит только от коэффициентов, которые действуют в разные периоды года, а есть поезда, где цена зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест — так называемые поезда с динамическим ценообразованием, — сообщил эксперт.

Сисев отметил, что во втором случае ближе к дате поездки стоимость билета будет расти.

По словам эксперта, сэкономить довольно просто — для этого можно покупать места на верхних полках, а с ребенком до 10 лет, нижнее место можно оформить на него, а верхнее — на себя.

Также экономию в 5-20 процентов дают и невозвратные билеты, сообщает агентство «Прайм».

Кроме того, в сидячих вагонах можно сэкономить, покупая откидное место. Такая опция есть в поезде «Ласточка», но в этом случае придется ехать около туалета и спиной к окну.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, чего ждать от цен на отдых из-за ограничений в Краснодарском крае.

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