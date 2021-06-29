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Американцы открыли ответный огонь после атаки их военной базы в Сирии

Полина Долганова

В мире
Американцы открыли ответный огонь после атаки их военной базы в Сирии
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

На востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор с помощью ракет обстреляли американскую военную базу, после чего военные открыли ответный огонь. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает сирийский канал «Сурия».

Инцидент произошел в районе нефтяного месторождения Омар. По данным СМИ, около «незаконной базы» патрулируют единицы авиационной техники.

Американская коалиция подтверждает ракетную атаку на свои силы. Согласно сообщению представителя коалиции полковника Уэйна Маротто, пострадавших в инциденте нет, пишет РИА Новости.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что по указанию президента США Джо Байдена военные нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. Об этом сообщалось в воскресенье, 27 июня, в заявлении на сайте Пентагона.

США ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Эти цели были выбраны, потому что данные объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на американские персонал и объекты в Ираке.

Позже в СМИ появилась информация, что военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, американские самолеты совершили пролеты над местом инцидента. Над местом обстрела поднимались клубы дыма, было выпущено восемь ракет.

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