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Суд в Москве признал законным решение оштрафовать TikTok на 2,6 миллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Суд в Москве признал законным решение оштрафовать TikTok на 2,6 миллиона рублей
Фото: pixabay

Таганский районный суд Москвы признал законным штраф в размере 2,6 миллиона рублей, наложенный на социальную сеть TikTok. Об этом во вторник, 29 июня, сообщила пресс-служба суда.

Представители соцсети подали жалобу в связи с ранее наложенным штрафом за неудаление незаконной информации. Суд жалобу не удовлетворил.

Также в пресс-службе суда добавили, что похожие административные дела в отношении соцсети Facebook будут рассмотрены 28 июля.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Twitter на 19 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Кроме того, Google получил штраф на шесть миллионов рублей.

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