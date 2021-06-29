Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены продажей поддельных QR-кодов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кремль обеспокоен случаями подделки QR-кодов для вакцинированных и переболевших ковидом россиян. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 29 июня.

По его словам, подделка документов является правонарушением, поэтому подобная практика мошенничества вызывает сожаление.

— Эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей, — сказал Песков.

Он отметил, что необходимо вводить меры по борьбе с теми, кто распространяет поддельные коды, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в столице. Они просят за свои услуги в среднем 11 тысяч рублей. Позднее в Совфеде рассказали, что грозит за изготовление и использование поддельных документов для посещения мест общественного питания и массовых мероприятий.

Напомним, с 28 июня организации общественного питания в Москве начали запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 или наличие у человека отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.