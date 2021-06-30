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«Отек легких»: Стали известны подробности смерти актера Ростислава Гулбиса

Анастасия Волоснова

Общество
«Отек легких»: Стали известны подробности смерти актера Ростислава Гулбиса
Фото: Instagram/gulbisrostislav

Причиной смерти актера Ростислава Гулбиса мог стать отек легких из-за почечной недостаточности. Об этом рассказала агент актера Екатерина Гольцман.

Ростислав Гулбис, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался во вторник, 29 июня. Прощание с артистом состоится в субботу, 3 июля

Ранее Гольцман сообщала, Гулбис в последнее время не жаловался на состояние здоровья, однако периодически у него возникали приступы панкреатита, который мог стать причиной смерти.

Позже Гольцман уточнила, что артист умер из-за осложнений, который вызвал панкреатит.

— Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого пошел отек легких, — пояснила агент актера.

В свою очередь, коллега Гулбиса Роман Попов отметил, что у актера были проблемы с почками. По его словам, причиной смерти артиста также стала печеночная недостаточность, пишет 5-tv.ru.

Ростислав Гулбис родился в 1989 году. Известен российскому зрителю благодаря ролям Олега Елисеева в «Полицейском с Рублевки» и лейтенанта Коломиеца в «Чернобыле. Зоне отчуждения». Помимо этого, актер снимался в более 20 различных работах.

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