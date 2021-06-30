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Московский зоопарк продлил закрытие из-за ситуации с COVID-19

Юлия Павлушова

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Московский зоопарк продлил закрытие из-за ситуации с COVID-19
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Московский зоопарк продлил закрытие из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в среду, 30 июня, сообщили сотрудники зоосада в Instagram.

Посетители в это время могут купить билеты по акции «Стоп Ковид» за 500 рублей. Вне акции они стоят дороже. Действовать купленные билеты будут с момента открытия зоопарка до марта следующего года. Посетителей будут пропускать по ним без очереди.

— Обратите внимание, что гостям после открытия зоопарка необходимо будет соблюдать актуальные на тот момент меры безопасности, учитывая все антиковидные меры, — отметили сотрудники зоосада.

Кроме того, москвичи все еще могут просмотреть онлайн-трансляции из павильонов «Фауна Китая» и «Дом обезьян». Они проводятся на сайте зоопарка.

Ранее сообщалось, что белый медвежонок Хатанга, живущая в зоопарке, провела жаркий период в специальном прохладном вольере из ненагревающегося камня.

Кроме того, в зоосаде рассказывали о пополнении: в семействе джейранов, обитающих здесь, родились детеныши.

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