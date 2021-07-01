СМИ: Замглавы МИД Чехии отменил поездку в Москву из-за ситуации с COVID-19

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Замглавы МИД Чехии Томаш Крыл отменил поездку в Москву из-за ситуации с коронавирусом в России. Об этом сообщило в среду, 30 июня, издание Deník N со ссылкой на дипведомство.

В ведомстве пояснили, что Крыл должен был участвовать в переговорах о чешской и российской недвижимости. На встрече политики планировали обсудить вынужденное закрытие ресторана и гостиницы в Чешском доме в Москве.

С 1 июля гражданам Чехии запретили посещать Россию и ряд других стран из-за сложной эпидемиологической обстановки. Данное решение принял Минздрав республики, чтобы сократить распространение в Чехии новых штаммов COVID-19. Однако было сделано исключение для поездок неотложного характера.