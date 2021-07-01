Тела двоих детей обнаружили под завалами обрушившегося дома во Флориде

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Число погибших в результате обрушения многоэтажного дома во Флориде выросло до 18 человек, среди них есть дети. Об этом рассказала в четверг, 1 июля, глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Обрушение 12-этажного жилого дома произошло 24 июня в Серфсайде в США. Из-под завалов удалось спасти 37 человек.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 12 человек. Кава отметила, что в настоящее время известно о 18 погибших. По ее словам, среди них есть четырех летний ребенок и десятилетний ребенок.

На данный момент местонахождение 145 человек остается неизвестным, пишет ТАСС.

Президент США Джо Байден 25 июня распорядился ввести во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Это наделяет местные правоохранительные ведомства специальными полномочиями, позволяющими координировать усилия по ликвидации последствий обрушения.