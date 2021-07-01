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Посла Чехии вызвали в МИД РФ на фоне заявлений Праги о взрывах во Врбетице

Полина Долганова

Политика
Посла Чехии вызвали в МИД РФ на фоне заявлений Праги о взрывах во Врбетице
Фото: Pixabay

Посла Чехии в Москве Витезслава Пивонька вызвали в министерство иностранных дел России на фоне новых заявлений Праги о взрывах во Врбетице. Об этом в четверг, 1 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь (здание МИД РФ — прим. «ВМ»), — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее Чехия потребовала от России компенсацию после взрывов во Врбетице. Заместитель главы МИД страны Мартин Смолек передал российскому послу Александру Змеевскому дипломатическую ноту с данным требованием. Дипломат также заявил, что включение Праги в список «недружественных стран» является нарушением международного права.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

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