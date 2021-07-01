Москвичам рассказали, кому можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19

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Москвичи, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса более шести месяцев назад, с 1 июля получили возможность повторно вакцинироваться. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Жители смогут выбрать любую вакцину из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации. Москва дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», которая также подходит для повторной вакцинации, — говорится в сообщении.

В пунктах доступны препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт». Ревакцинацию можно провести любой из них, вне зависимости от того, какая вакцина использовалась при первой прививке.

Для этого потребуется паспорт и полис ОМС. Повторная вакцинация бесплатно доступна жителям города. В случае если первичная вакцинация проводилась не в столичных поликлиниках или выездных пунктах Депздрава Москвы, потребуется предоставить сертификат о прививке.

С 1 июля процедуру можно пройти в восьми павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля — еще в 12 поликлиниках города. Полный список точек доступен на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале ревакцинации от COVID-19 в столице. Пройти ее можно любой вакциной, зарегистрированной в стране.

Город получил уже более 500 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Всего столица закупит не менее 750 тысяч доз, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.