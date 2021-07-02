Рост числа летних веранд в Москве увеличился более чем на четверть

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В 2021 году в столице открылось на 25,2 процента больше летних веранд, чем в 2020-м. Общее число таких заведений составляет 1879. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает московская Госинспекция.

За первый месяц лета показатель роста увеличился более чем на 25 процентов. К концу сезона ожидается увеличение еще на 10–15 процентов, отметил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Опрос, проведенный среди рестораторов столицы, показал, что именно летние веранды приносят основную часть выручки в жаркий сезон. Специалисты Госинспекции заметили, что в пиковые часы веранды заполняются на 85 процентов.

Чтобы посетить заведения общепита Москвы, с 28 июня необходим специальный QR-код, но до 12 июля летние веранды доступны для посещения без его наличия.

Напомним, что с помощью QR-кодов обеспечивается «бесковидный» формат работы столичных заведений, заявки на который подали уже более шести тысяч рестораторов. Такой код могут получить люди, которые привились от коронавируса, переболели им в течение шести месяцев или получили отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Правила о работе COVID-free столичных заведений ввел мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе. Также он заявил, что эксперимент с таким форматом работы кафе и ресторанов станет бессрочным.

Также отметим, что около 1200 рестораторов Москвы смогут перенести арендные платежи. Владельцы ресторанов и кафе смогут перенести трехмесячные арендные платежи на конец текущего года.

Ранее власти Москвы опровергли информацию о падении выручки общепита на 80 процентов. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, из-за принятых мер выручка рестораторов сократилась на 20 процентов.