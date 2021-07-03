Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 24 человек

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Число жертв обрушения жилого дома в американском штате Флорида увеличилось до 24. Об этом в субботу, 3 июля, заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

По ее словам, во время поисковой операции, прошедшей ночью, спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух жертв.

Даниэлла Лавин Кава уточнила, что еще 124 человека числятся пропавшими без вести. Кроме того, под завалами могли остаться домашние животные, но их пока не находили, пишет РИА Новости.

По словам мэра округа, обрушившийся жилой дом будет снесен. Вероятно, это сделают уже в воскресенье, 4 июля.

— Вчера (2 июля — прим. «ВМ») мы приняли решение начать снос. Я подписала приказ о сносе здания, — подчеркнула Даниэлла Лавин Кава.

Обрушение 12-этажного жилого дома произошло 24 июня в Серфсайде в США. Из-под завалов удалось спасти 37 человек.

Накануне под завалами дома обнаружили тела двух детей. Президент США Джо Байден 25 июня распорядился ввести во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Это наделяет местные правоохранительные ведомства специальными полномочиями, позволяющими координировать усилия по ликвидации последствий обрушения.