Сенатор от Крыма оценил заявление Киева об инциденте с украинским судном

Фото: Пресс-служба Совфеда

Украина хочет придать рядовому происшествию с рыбацким судном в Черном море политический подтекст. Об этом рассказал сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Минобороны Украины ранее сообщало, что корабли России не отправились на помощь украинскому кораблю, когда он терпел бедствие. В ведомстве заявили, что российские новости о готовности оказать помощь судну Украины были «информационным мероприятием России».

Цеков отметил, что Россия регулярно получает от Киева подобные заявления, поэтому нет смысла «спорить с ними».

— Мы свое дело сделали, поступили по общепринятым международным стандартам. Если они делают такие заявления, то это фактически переводится в какую-то политическую плоскость, — подчеркнул Цеков.

Он добавил, что в настоящее время не нужно принимать ноты из-за произошедшего инцидента, пишет ТАСС.

Напомним, катер Черноморского флота был направлен в район, где терпело бедствие рыболовецкое судно Украины. Капитан сообщил, что у него отказал двигатель. Сам корабль был обесточен и находился в дрейфе. Позже владелец рыболовецкого судна отказался от помощи моряков российского Черноморского флота. Он сообщил, что российские военные сразу пришли на помощь и уведомили украинскую сторону о ЧП.