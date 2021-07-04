Аксенов заявил, что Лукашенко будут рады принять в Крыму

Фото: president.gov.by

В Крыму будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, если он решит приехать на полуостров. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в субботу, 3 июля, на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти ждут Лукашенко в Крыму.

Аксенов подчеркнул, что белорусский лидер будет чувствовать себя в Крыму «как дома». Он также пригласил на полуостров всех желающих белорусов.

— Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия — самая близкая, братская для нас страна, — отметил Аксенов.

Он напомнил, что представители белорусской общины Крыма активно развивают полуостров вместе с крымчанами всех национальностей.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Минск занимается проработкой вопроса об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, в республике находится санаторий, в который туристы прилетали на протяжении долгого времени. Поручение о проработке вопроса уже передано в компетентные ведомства.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».