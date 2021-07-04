Глава «Мираторга» назвал способ добиться высоких зарплат в России

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Ввоз в страну иностранных мигрантов создает несправедливую конкуренцию для граждан России. Чтобы повысить уровень зарплат, следует сократить квоты на привлечение трудовых мигрантов. Об этом в воскресенье, 4 июля, заявил президент компании «Мираторг» Виктор Линник.

Он отметил, что ввоз дешевой рабочей силы понижает уровень зарплат в определенных сферах. При этом россияне вынуждены вступать в несправедливую конкуренцию с мигрантами. По мнению Линника, получая такую же зарплату, как трудовые мигранты, россияне «просто не выживут».

Решением данной проблемы глава «Мираторга» видит в ограничение квот на ввоз мигрантов.

— Это позволит повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость этих рук, — отметил Линник.

Глава компании предложил ограничить подобные квоты в три–четыре раза. Также он считает «здравой» идею замены иностранных рабочих заключенными. Ограничений на ввоз квалифицированных рабочих быть не должно, уточнил Линник.

Также он добавил, что повышение зарплат стимулирует компании автоматизировать производство, передает РБК.

Ранее Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян. По данным ведомства, в апреле 2021 года рост заработной платы в реальном выражении в России составил 7,8 процента. В марте уровень зарплат повысился на 1,8 процента, в феврале — на два процента, в январе — на 0,1 процента. В апреле 2021 года средняя зарплата россиян выросла до 56 614 рублей.