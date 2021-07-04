«Формула радости»: психологи объяснили, как адаптироваться к работе после отпуска

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Чтобы избавиться от стресса при возвращении на работу после отпуска, следует принять факт, что напряженный период в данном случае все равно будет. Такое мнение высказал клинический психолог Михаил Хорс.

По его словам, следует разрешить себе испытать стресс после отпуска. У многих молодых людей идеалистическое представление о жизни. Порой они воспринимают работу в негативном ключе, если она не воодушевляет и не соответствует их ожиданиям, пояснил Хорс.

Психолог отметил, что напряженный период в работе после отпуска, скорее всего, будет. Важно понять это и не перегружать себя обязательствами.

— И понятно, что в этом состоянии адаптации к работе после отпуска будет пониженная работоспособность. Вот опять — разрешить себе эту пониженную работоспособность. Писать план на день не из десяти пунктов, а из трех, — сказал Хорс.

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг смотрит на данную проблему иначе. Он полагает: чтобы избежать стресса после отпуска, его нужно провести так, чтобы соскучиться по работе.

— То есть неплохо отдохнуть и уже испытывать какое-то влечение к той форме занятости, которая является профессиональной. Желательно войти в работу с максимально позитивным настроем, иметь какую-то историю проведения отпуска для того, чтобы рассказать своим сослуживцам. Иметь хотя бы какую-то форму загара, чтобы похвастать перед своими коллегами, — заявил врач.

По мнению Файнзильберга, важно получать на работе моральное удовлетворение. «Формула радости» проста: нужно ходить на работу и возвращаться с нее счастливым, передает RT.

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