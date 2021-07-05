Музей Победы представил онлайн-программу к годовщине начала Курской битвы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Столичный Музей Победы подготовил онлайн-программу к годовщине начала Курской битвы. Об этом рассказали в воскресенье, 4 июля, в пресс-службе музея.

В понедельник, 5 июля, все желающие смогут посмотреть фильм Юрия Озерова «Освобождение: Огненная дуга» в онлайн-кинотеатре музея. Первая серия киноэпопеи покажет битву на Курской дуге, которая началась 5 июля 1943 года.

Кроме того, на YouTube-канале музея можно будет ознакомиться с творчеством художников-баталистов во время онлайн-экскурсии.

При этом юные зрители смогут посмотреть на канале музея мастер-класс, посвященный Курской битве. Детям объяснят роль танков в сражении, после чего специалисты научат их лепить боевые машины из пластилина.

Ранее сообщалось, что праздник ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Музее Победы в четверг, 8 июля. Мероприятия пройдут как в формате онлайн, так и очно.

Старт программе на сайте музея даст презентация видеоклипа на песню «Здравствуй, счастье!» из нового альбома «Главные детские песни 1.0». Далее можно будет принять участие в мастер-классе «Букет ромашек», где участников научат собирать с помощью цветного фетра летний букет. Зрители онлайн-кинотеатра увидят художественный фильм «Воздушный извозчик».

Очную программу в музее начнет творческое объединение современных поэтов и музыкантов Made Inside с участием танцевальной студии «Элемент». Зрителям представят поэтический сборник «Мечтай». Поэты прочтут авторские стихи о семье и детстве.