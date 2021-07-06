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Австрия внесла Россию в список стран с распространением мутаций коронавируса

Юлия Курганова

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Австрия внесла Россию в список стран с распространением мутаций коронавируса
Фото: pixabay.com/ru

Австрия внесла РФ в «красный» список стран по распространю новых вариантов COVID-19, и вновь ограничила въезд для российских граждан. Об этом сообщает в понедельник, 5 июля, австрийское Министерство здравоохранения.

С 8 июля въехать в страну россияне смогут только в определенных случаях: на лечение, учебу или работу.

Также въезд будет открыт для граждан Евросоюза. При этом нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и по прилете необходимо самоизолироваться на 10-дневный карантин.

Кроме России, в «красный список» стран распространения мутаций COVID-19 попали Великобритания, Бразилия, Индия, Уругвай, ЮАР, Ботсвана, Непал, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Намибия, Эсватини и Мозамбик, передает РИА Новости.

Ранее эпидемиолог заявила, что антипрививочники провоцируют новые штаммы COVID. По словам специалиста, антипрививочники фактически становятся инкубаторами для новых штаммов инфекции.

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