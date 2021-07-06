Комиссия МАК проведет расследование обстоятельств крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Фото: Pexels

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая должна будет расследовать обстоятельства крушения самолета Ан-26. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила пресс-служба комитета.

— Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, — говорится в сообщении.

Представитель правительства Камчатского края сообщил, что тела погибших в катастрофе людей пока не найдены.

В региональном МЧС отметили, что поиски приостановлены до утра.

— Основные поиски приостановлены в связи с наступлением темного времени суток, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее сообщили, что причиной трагедии мог стать сильный боковой ветер.

Напомним, первые сообщения о крушении самолета на Дальнем Востоке появились утром во вторник, 6 июля. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рейс вылетел 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должен был приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск).

На борту находилось 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров была Ольга Мохирева, глава поселка Палана.

Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые также осложняют процесс посадки.

Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет. Позже МЧС опубликовало видео со спасательной операции. Поиски пропавшего самолета значительно затрудняли сложные погодные условия.

Всю имеющуюся на данный момент информацию о случившейся катастрофе читайте в материале «Вечерней Москвы».