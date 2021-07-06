Белый дом сообщил о проведении переговоров США и России по кибербезопасности

Фото: Whitehouse

США и Россия на высоком уровне ведут переговоры по вопросам кибербезопасности. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 6 июля.

По ее словам, переговоры по кибербезопасности среди экспертов продолжаются после саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве.

Псаки добавила, что на следующей неделе будет проведена встреча, которую посвятят вопросам атак с использованием вирусов-вымогателей.

— Как президент ясно дал понять президенту Путину, когда они встречались, если российское правительство не может или не будет принимать меры против проживающих на территории РФ преступников, мы будем принимать меры или оставлять за собой право принимать меры самостоятельно, — подчеркнула Псаки.

Она добавила, что американское разведсообщество пока не делало официальных заявлений о том, кто стоял за атакой. Однако специалисты в области кибербезопасности считают, что хакеры действовали из России, пишет ТАСС.

Напомним, американские и британские спецслужбы в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру. При этом посольство России в Соединенных Штатах отвергло причастность Кремля к хакерским атакам.

Ранее Джен Псаки заявляла, что США готовы ответить России на «вменяемые ей хакерские атаки», причем ответные киберудары будут наноситься без предупреждения. При этом Байден усомнился в причастности России к кибератакам в США.

Вместе с тем Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в том, что российские власти или хакеры имеют отношение к кибератакам в США. Президент не исключил возможности того, что разведка Вашингтона имеет доступ к российским информационным сетям, но подчеркнул, что этот факт не вызывает у него страха. В то же время он заметил, что рассчитывает на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью.