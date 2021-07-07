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Работник банка перечислила главные финансовые ошибки россиян

Юлия Курганова

Финансы
Работник банка перечислила главные финансовые ошибки россиян
Фото: Pixabay

Самые распространенные финансовые ошибки большинства россиян — это розничное инвестировании без специальных знаний и навыков, отсутствие финансового планирования и недостаточное внимание к пенсионным накоплениям. Об этом сообщила технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова.

Она порекомендовала учиться планировать бюджет, рассчитывать крупные траты и собственную долговую нагрузку.

— Также уместно рассмотреть варианты накопления или сохранения средств. Для тех, кто хочет сохранить средства и получить по ним умеренную доходность подойдут вклады. Тем, кто хочет, чтобы средства были постоянно доступны в случае необходимости, подойдут накопительные счета. Для тех, кто хочет инвестировать чуть более агрессивно, подойдет работа с управляющими компаниями и портфельными менеджерами, — рассказала специалист.

Леканова добавила, что очень важно правильно выбрать банк, которому человек собирается доверить свои средства. Претендентов необходимо изучить по трем критериям: надежность, уровень развития дистанционных сервисов и доходность финансовых инструментов, передает агентство «Прайм».

Так, следует обратить внимание на длительность существования банка на рынке, размер и структуру капитала, и даже имидж, который банк себе создает. Также важно, чтобы у кредитной организации были удобные мобильный и интернет-банк для постоянного доступа клиентов к средствам, заключила специалист.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как вести инвестиционный счет самостоятельно.

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