Иммунолог заявил, что четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна

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Четвертая волна COVID-19 в Европе неизбежна, ее следует ожидать осенью, при этом она будет не такой сильной, как предыдущие. Об этом заявил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала.

Он отметил, что число случаев заболевания коронавирусом существенно растет из-за штамма «дельта», причем против него вакцины оказываются значительно менее эффективны.

— Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Во Франции, например, число выявляемых ежедневно новых случаев заболевания перестало снижаться и снова немного возросло. Оно составляло 28 июня 509, но 3 июля уже снова было на уровне трех тысяч. Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас, — сообщил иммунолог.

Гала сказал, что нужно больше данных о штамме «дельта» и его передаче. Также не следует упускать из виду и аспект лечения коронавируса. В этой связи профессор отметил, что в Европе было много критики в адрес противопаразитного препарата ивермектина, в то время как на раннем этапе это лекарство может оказаться очень эффективным.

Иммунолог заключил, что в конечном итоге европейцы достигнут хорошего уровня коллективного иммунитета, даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер отбросит их обратно, передает РИА Новости.

Напомним, один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» выявлен на территории многих государств.

Ранее врачи установили, что индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

При этом ученые из Бразилии обнаружили три новых варианта бразильского штамма COVID-19 «гамма». Новые мутации могут оказаться более устойчивыми, чем исходный вариант штамма «гамма». При этом один из подвидов бразильской мутации похож на индийский штамм, который в настоящее время распространился по всему миру.