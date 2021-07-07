В Кремле пообещали ответить на попытки нарушить российскую границу

Фото: Администрация президента РФ

Россия и Великобритания не ведут консультаций по вопросам прохода военно-морских судов в акваторию Черного моря. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, отношения между официальными Москвой и Лондоном находятся в настоящее время в «подмороженном» состоянии.

— Нет, консультации не ведутся. Сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков уточнил, что ни одна попытка незаконного входа в российскую акваторию не останется без ответа.

Ранее МИД Великобритании пообещал продолжить заходить в «воды Украины».

Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле в свою очередь назвали инцидент с британским эсминцем провокацией. Аналогичное мнение выразил президент России Владимир Путин.