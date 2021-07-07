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Около 13 миллионов школьников и студентов смогут воспользоваться «Пушкинской картой»

Юлия Павлушова

Развлечения
Около 13 миллионов школьников и студентов смогут воспользоваться «Пушкинской картой»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать учреждения культуры по программе «Пушкинская карта» с 1 сентября. Об этом в среду, 7 июля, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

— К программе присоединятся театры, музеи, концертные залы, филармонии и даже библиотеки по всей стране, — отметила глава ведомства на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Действие карты распространится не только на государственные, но и частные учреждения культуры. По словам Ольги Любимовой, получить ее смогут около 13 миллионов российских школьников и студентов. Прием заявок на участие в программе откроют на портале госуслуг.

Каждому участнику подарят «Пушкинскую карту» номиналом три тысячи рублей. Она будет действовать до конца нынешнего года. Эти деньги молодые люди смогут потратить на посещение театров, музеев и концертных залов, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось, что дворцы и центры творчества Москвы проведут онлайн-мероприятия для москвичей 8 июля.

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