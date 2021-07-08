Врач назвал дополнительные факторы опасности в жару

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В 2021 году жара станет более опасной, чем в 2010 году из-за своей длительности и пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 8 июля, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, нынешнюю аномально жаркую погоду можно сопоставить лишь с летними температурами 2010 года, когда в Москве выросло количество обострений хронических заболеваний.

Тяжельников отметил, что летом 2021 ситуация опаснее, так как ожидается большее число аномально жарких дней.

— И, во-вторых, сейчас существует риск заразиться коронавирусом, который часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. И больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой, — добавил врач.

Он уточнил, что за восемь дней сильной июньской жары врачи консультативно-диагностической поликлиники №121 зафиксировали порядка 30 обращений пациентов с тепловым ударом, пишет РИА Новости.

Тяжельников ранее рассказал «ВМ», что в жару нужно пить больше обычной нормы. Но не выпивать сразу много воды, чтобы не давать большую нагрузку на почки, а пить чаще по несколько глотков. По словам врача, люди разного возраста, веса, ведущие активный либо пассивный образ жизни нуждаются в разном количестве жидкости ежедневно. Обычно рекомендуют исходить из среднего показателя потребности: 30-40 мл на килограмм веса – причем это, в свою очередь, зависит от климата, особенностей работы, наличия хронических заболеваний и многих других факторов.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что начало текущей недели в Москве ознаменуется дневными температурами в районе 25–27 градусов, а затем столбики термометров начнут «штурмовать 30-градусную высоту». Позднее синоптик рассказал, когда температура в Москве достигнет июньских максимумов.

Напомним, среднемесячная температура в июне в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы. В городе в прошлом месяце зафиксировали четыре температурных рекорда.