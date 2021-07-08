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Премьер Испании прокомментировал полет самолетов РФ у границ Литвы

Анастасия Волоснова

Политика
Премьер Испании прокомментировал полет самолетов РФ у границ Литвы
Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Euronews (на русском)»

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что не знает, был ли «умышленной провокацией» полет российских самолетов у границ Литвы во время его переговоров в Литве. Выступление Санчеса транслировал сайт правительства Испании.

По его словам, данный инцидент лишь указал на важность миссии НАТО

— Не знаю, была ли это умышленная провокация со стороны России, у нас нет информации, поэтому я не берусь ничего говорить в связи с этим. Но это показало важность миссии, — приводит РИА Новости слова Санчеса.

Напомним, 8 июля во время выступления президента Литвы Гитанаса Науседы к премьер-министру Испании Педро Санчесу подошел военный из размещенного в стране испанского континента и что-то сказал. После чего Санчес и Науседа переглянулись и прервали пресс-конференцию. Выяснилось, что причиной этому послужили два воздушных судна, оказавшихся на территории Литвы без полетного плана. Позже стало известно, что данными самолетами были два Су-24 Военно-воздушных сил России.

Ранее сообщалось, что Литва планирует построить «физический барьер» на границе с Белоруссией, чтобы сдерживать поток мигрантов. Стена между Литвой и Белоруссией должна будет ограничивать передвижение тех, кто «организует поток нелегальных мигрантов» из других стран. Границу будет патрулировать армия Литвы.

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