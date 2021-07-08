ВОЗ включила выявленный в январе российский штамм COVID-19 в список для наблюдения

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вариант коронавируса AT.1, который выявили в России в январе 2021 года, в список для дальнейшего мониторинга. Об этом в четверг, 8 июля, говорится на сайте ВОЗ.

В документе отмечается, что ВОЗ начала отслеживать российский штамм с 9 июня. В перечне организации также есть штаммы, появление которых ранее фиксировали в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании.

Всего в настоящий момент в список включено 15 вариантов коронавируса. Отмеченные ВОЗ штаммы требуют повышенного мониторинга и повторной оценки данных.

Ранее ученые из Бразилии обнаружили три новых варианта бразильского штамма COVID-19 «гамма». Новые мутации могут оказаться более устойчивыми, чем исходный вариант штамма «гамма». При этом один из подвидов бразильской мутации похож на индийский штамм, который в настоящее время распространился по всему миру.

До этого врачи установили, что другой, индийский штамм коронавируса, может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.