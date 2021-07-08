Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВОЗ включила выявленный в январе российский штамм COVID-19 в список для наблюдения

Анастасия Волоснова

Ситуация с коронавирусом
Общество
ВОЗ включила выявленный в январе российский штамм COVID-19 в список для наблюдения
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вариант коронавируса AT.1, который выявили в России в январе 2021 года, в список для дальнейшего мониторинга. Об этом в четверг, 8 июля, говорится на сайте ВОЗ.

В документе отмечается, что ВОЗ начала отслеживать российский штамм с 9 июня. В перечне организации также есть штаммы, появление которых ранее фиксировали в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании.

Всего в настоящий момент в список включено 15 вариантов коронавируса. Отмеченные ВОЗ штаммы требуют повышенного мониторинга и повторной оценки данных.

Ранее ученые из Бразилии обнаружили три новых варианта бразильского штамма COVID-19 «гамма». Новые мутации могут оказаться более устойчивыми, чем исходный вариант штамма «гамма». При этом один из подвидов бразильской мутации похож на индийский штамм, который в настоящее время распространился по всему миру.

До этого врачи установили, что другой, индийский штамм коронавируса, может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

Читайте также:
коронавируспандемияВОЗ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Все мнения
О проекте