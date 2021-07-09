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Фрагменты самолета Ан-26 начали вывозить с места крушения на Камчатке

Иван Юминов

Крушение Ан-26 на Камчатке
Происшествия
Фрагменты самолета Ан-26 начали вывозить с места крушения на Камчатке
Фото: МЧС

Фрагменты самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке, начали транспортировать с места происшествия. Об этом сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК России в пятницу, 9 июля.

— Обнаруженные фрагменты воздушного судна осматриваются, после чего транспортируются с места происшествия с целью последующей раскладки и оценки наличия недостающих фрагментов, — рассказали в ведомстве.

Следователи, криминалисты и судебно-медицинские эксперты продолжают осмотр останков тел погибших, также изымаются образцы генетического материала. Топливом, которым заправлялся Ан-26, были заправлены еще шесть самолетов, ни один из которых не столкнулся с проблемами.

СК проанализировал техническую документацию по обслуживанию самолета, а также еще четырех той же модели из авиапарка предприятия-эксплуатанта. Они имеют действующие сертификаты летной годности, отмечается на сайте ведомства.

Ан-26 разбился 6 июля. Он совершал рейс из аэропорта Елизово в поселок Палана. Перед заходом на посадку экипаж перестал выходить на связь. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. На 7 июля обнаружены 19 погибших.

Причиной происшествия могла стать ошибка пилота — он воспользовался собственной навигацией при посадке вместо штатной, установленной на Ан-26. Он попытался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу. Также не исключается влияние метеоусловий и техническая неисправность.

На месте трагедии продолжают работать специалисты. Водолазы обследуют дно территории, прилегающей к месту катастрофы. В поисковых работах задействованы 67 человек и 11 единиц техники.

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