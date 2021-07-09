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Обнаружен черный ящик разбившегося на Камчатке самолета
Обнаружен черный ящик разбившегося на Камчатке самолета Ан-52. Об этом сообщает администрация поселка Палана.
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