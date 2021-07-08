Режим ЧС ввели в поселке Палана на Камчатке после падения самолета Ан-26

Фото: Скриншот видео МЧС России

Власти Камчатского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории поселка Палана после падения самолета Ан-26. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— ЧС введен на территории Паланы, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Видео: МЧС

На месте трагедии продолжают работать специалисты. Водолазы обследуют дно территории, прилегающей к месту катастрофы. В поисковых работах задействовано 67 человек и 11 единиц техники.

Напомним, самолет Ан-26 разбился 6 июля. Он совершал рейс из аэропорта Елизово в поселок Палана. Перед заходом на посадку экипаж перестал выходить на связь. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Причиной происшествия могла стать ошибка пилота — он воспользовался собственной навигацией при посадке вместо штатной, установленной на Ан-26. Попытался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу. Также не исключается влияние метеоусловий и техническая неисправность.

На 7 июля обнаружены 19 погибших.