Еще четыре тела нашли на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Фото: Скриншот видео МЧС России

На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке спасатели нашли еще четыре тела погибших. Число обнаруженных жертв возросло до 23. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил источник в экстренных службах.

— В течение минувших суток при обследовании места падения Ан-26 спасателями и водолазами обнаружены четыре тела погибших и шесть фрагментов тел, — цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее, 7 июля, спасатели обнаружили тела 19 погибших.

Ан-26 разбился 6 июля. Он совершал рейс из аэропорта Елизово в поселок Палана. Перед заходом на посадку экипаж перестал выходить на связь. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.

Причиной происшествия могла стать ошибка пилота — он воспользовался собственной навигацией при посадке вместо штатной, установленной на Ан-26. Он попытался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу. Также не исключается влияние метеоусловий и техническая неисправность.

На месте трагедии продолжают работать специалисты. Водолазы обследуют дно территории, прилегающей к месту катастрофы. В поисковых работах задействованы 67 человек и 11 единиц техники.

Следователи, криминалисты и судебно-медицинские эксперты продолжают осмотр останков тел погибших, также изымаются образцы генетического материала. Топливом, которым заправлялся Ан-26, были заправлены еще шесть самолетов, ни один из которых не столкнулся с проблемами.