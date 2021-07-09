Голикова сообщила о показателях смертности в России в мае и июне

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Смертность в России в июне 2021 года по сравнению с прошлогодними показателями выросла на 13,9 процента из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на фоне распространения индийского штамма коронавируса. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, смертность в мае на 3,6 процента ниже, чем в апреле 2021 года.

— По сравнению с маем прошлого года, когда в России значимо возросли показатели выявления новой коронавирусной инфекции и фактически был зафиксирован пик первой волны пандемии COVID-19, снизилась на 6,1 процента, — приводит ТАСС слова Голиковой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории РФ был зафиксирован только один случай заболевания штаммом коронавируса «дельта плюс». Специалисты обнаружили его еще в апреле 2021 года. При этом российские ученые изучают возможность проявления в РФ индийского штамма коронавируса «дельта» на фоне жары.

Напомним, один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» выявлен на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

При этом 24 июня первый случай смерти от штамма «дельта плюс» зафиксировали в Индии. Женщина с новым штаммом коронавируса не была вакцинирована и скончалась 23 мая. Специалисты узнали о ее заболевании после проведения анализов.