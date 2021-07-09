Байден провел телефонный разговор с Путиным

Фото: Администрация Президента РФ

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 9 июля. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Лидеры двух государств обсудили кибербезопасность и ситуацию в Сирии. В Белом доме уточнили, что телефонный разговор длился около часа. В частности, во время диалога Байден призвал Москву принять меры в отношении киберпреступников.

Американский лидер сообщил Путину, что Вашингтон планирует продолжать взаимодействовать с РФ по противодействию угрозам, связанным с вирусами-вымогателями. Байден добавил, что американская сторона будет принимать все необходимые меры для защиты инфраструктуры США и жителей страны от кибератак.

Кроме того, президенты во время разговора высоко оценили работу команд США и России по Сирии после встречи в Женеве 16 июля, пишет ТАСС.

Ранее Белый дом сообщал о проведении переговоров США и России по кибербезопасности. Отмечалось, что встречи по кибербезопасности среди экспертов продолжаются после саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве.

Напомним, американские и британские спецслужбы в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру. При этом посольство России в Соединенных Штатах отвергло причастность Кремля к хакерским атакам.

Вместе с тем Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в том, что российские власти или хакеры имеют отношение к кибератакам в США. Президент не исключил возможности того, что разведка Вашингтона имеет доступ к российским информационным сетям, но подчеркнул, что этот факт не вызывает у него страха. В то же время он заметил, что рассчитывает на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью.