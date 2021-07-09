Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 78 человек

Фото: twitter.com/MiamiDadeFire

Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида увеличилось до 78. Об этом в пятницу. 9 июля, рассказала мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

Спасатели 9 июля извлекли из-под завалов еще 14 тел. Число погибших достигло 78 человек, уточнила Кава, пишет РИА Новости.

Обрушение 12-этажного жилого дома произошло 24 июня в Серфсайде в США. Из-под завалов удалось спасти 37 человек.

Ранее под завалами дома обнаружили тела двух детей. Президент США Джо Байден 25 июня распорядился ввести во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Это наделяет местные правоохранительные ведомства специальными полномочиями, позволяющими координировать усилия по ликвидации последствий обрушения.