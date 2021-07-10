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В ООН изучают письмо от властей Гаити с просьбой направить войска

Юлия Курганова

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В ООН изучают письмо от властей Гаити с просьбой направить войска
Фото: russiaun.ru

В ООН получили письмо от властей Гаити с просьбой направить войска в страну. Его изучают, но подобное решение должен принимать только Совет Безопасности, сообщили в субботу, 10 июля, в офисе генерального секретаря организации.

— Наша специальная политическая миссия на Гаити получила письмо, которое находится на рассмотрении. Вопрос о вводе войск при любых обстоятельствах решается Советом Безопасности, — рассказал собеседник РИА Новости.

Письмо офиса премьер-министра Гаити, которое направлено представительству ООН в стране, датируется 7 июля. Цель просьбы заключается в поддержке усилий национальной полиции, которые направлены на восстановление безопасности и общественного порядка в республике после убийства президента Жовенеля Моиза.

Ранее убийцы президента Гаити раскрыли имя организатора нападения.

Напомним, что нападение на резиденцию Моиза произошло в среду, 7 июля. Неизвестные напали ночью. В результате атаки президент и его жена погибли. После случившегося на территории страны сроком на 15 дней введено военное положение. После стало известно, что в нападении принимали участие 28 человек, из которых 26 — отставные колумбийские военные, а еще двое являются американцами гаитянского происхождения. Именно их показаниями поделился судья. На территории тайваньского представительства 9 июля были задержаны 11 человек, подозреваемых в убийстве президента.

войскаГаитиООН
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