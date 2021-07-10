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Столичные предприниматели могут задать вопросы о вакцинации работников по горячей линии

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные предприниматели могут задать вопросы о вакцинации работников по горячей линии
Фото: Pixabay

Предприниматели Москвы могут позвонить на горячую линию и задать интересующие вопросы по поводу вакцинации своих работников. Подать сведения о проведенной процедуре необходимо до 15 июля. Порядок и вид подачи заявления, а также прочие вопросы можно уточнить по телефону. Предоставить сведения можно с помощью нового сервиса портала i.moscow.

— Времени для подачи данных о вакцинированных сотрудниках остается мало, и мы видим рост количества обращений с вопросами от предпринимателей. Горячая линия продолжит работать в круглосуточном режиме и отвечать на все интересующие вопросы, — сообщил руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, времени осталось мало — лучше отчитаться уже сейчас, чтобы можно было успеть исправить возможные неточности.

Проверка предоставленных сведений обычно занимает до 3 дней, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин предупредил организации, игнорирующие обязательную вакцинацию. Глава города рассказал, что будет вынужден ввести локдаун, если требования не будут соблюдены.

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