Российское судно «Амур» вернется из Японии в порт приписки

Фото: royalnavy.mod.uk

Российский корабль «Амур» получил документы и вышел из Японии в порт приписки. Об этом рассказал генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

По его словам, в понедельник, 12, июля, российскому судну вернули документы. Марин уточнил, что в Японии на данный момент остается лишь помощник капитана «Амура», пишет РИА Новости.

Помощника капитана российского судна Павла Добрянского задержали в Японии 7 июня по подозрению в нарушениях при служебной деятельности, повлекших смерть человека, а также в нарушениях в процессе маневрирования транспортного средства. По регламенту, следователи в течение 72 часов должны были решить вопрос о предъявлении обвинений или отпустить россиянина. В результате японская прокуратура подтвердила возбуждение уголовного дела.

Напомним, 26 мая в районе острова Хоккайдо столкнулись суда «Дай-хати Хокко-мару» и «Амур». Японское судно перевернулось, из находившихся на нем членов экипажа трое скончались. Сергей Марин заявил, что случившееся могло произойти из-за сильного тумана: экипаж российского судна мог не заметить маленькую рыболовецкую шхуну.

Также Марин рассказал, что есть некоторые сведения о вероятном нарушении международных соглашений о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море со стороны японских рыбаков. Информации о подобных нарушениях со стороны российских моряков не поступало.