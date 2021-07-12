Омарову пообещали испортить репутацию после развода с Бородиной

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Бизнесмен Курбан Омаров получает угрозы от неизвестных после информации о его расставании с телеведущей Ксенией Бородиной. Об этом сообщают источники из окружения предпринимателя.

Омарову обещают уничтожить репутацию, если он станет претендовать на совместно нажитое имущество.

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Омарова, отметил, что бизнесмена больше волнует сохранение отношений с детьми, чем имущественный вопрос при разводе, пишет «СтарХит».

Ранее телеведущая Ксения Бородина заявила, что семья для нее является одной из главных вещей в жизни, а подписчики ничего не знают о ее разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым.

До этого сообщалось, что Бородина подала на развод с Омаровым. Слухи о том, что в семье телеведущей все не так гладко, ходили уже несколько месяцев. Омаров и Бородина поженились в 2015 году, у них есть общая дочь Теона. Омарова видели в компании бывшей участницы шоу «Дом-2» Леры Фрост, за что Бородина назвала ее «эскортницей». Кроме того, бизнесмена заметили вместе с еще одной экс-участницей этого реалити-шоу — Татой Блюменкранц. Сам Омаров уверял, что с девушкой его связывают исключительно деловые отношения.