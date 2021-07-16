Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-28 в Томской области

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Пассажиры и экипаж самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, не получили тяжелых травм. Об этом сообщили в областной администрации в пятницу, 16 июля.

— Пассажиров и членов экипажа самолета Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация», выполнявшего рейс Кедровый — Томск, обнаружили вертолеты спасателей. Медики на месте зафиксировали в основном ушибы и ссадины, — говорится в сообщении.

По словам губернатора области Сергея Жвачкина, все верили в чудо, а благодаря профессионализму пилотов оно сбылось. Людей, которым не понадобится помощь медиков, развезут по домам, приводит его слова сайт администрации.

В аэропорту Томска пассажиров будут ожидать врачи и психологи, отмечает РИА Новости.

Самолет пропал с радаров в Томской области днем 16 июля, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. Позднее Ан-28 обнаружили.

По предварительным данным, самолет мог совершить аварийную посадку в Бакчарском районе. Воздушное судно направлялось из Кедрового в Томск.

Причиной инцидента, по предварительной информации, стал отказ двигателя. Экипажу удалось спасти жизни всех людей на борту самолета. Пилоты посадили самолет на открытую площадку в тайге, что спасло 18 человек.

СК возбудил по факту инцидента уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следственная группа готовится к выезду на место инцидента.

Аналогичный случай с трагичным концом произошел с самолетом Ан-26, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.