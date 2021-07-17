Следствие требует домашний арест для сбившей троих детей в Москве девушки

Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Никулинский суд Москвы 17 июля изберет меру пресечения 18-летней Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на западе столицы. Следствие ходатайствует о домашнем аресте. Об этом в субботу, 17 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Башкировой предъявили обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» — прим. «ВМ»).

— Никулинский районный судМосквы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения автомобилистке, котораяобвиняется в совершении ДТП, в результате которого один ребенок скончался от полученных травм, двое госпитализированы, — сказали в суде.

Также в суде сообщили, что, по данным следствия, девушка находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Их доставили в больницу.

В интернете появились кадры с места происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Московский главк Следственного комитета РФ запросил передачу дела в собственное производство.

Юрист Григорий Горяев рассказал «ВМ», что в случае смерти кого-либо из пострадавших при ДТП виновнице происшествия грозит ответственность по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, у правонарушителя отбирают водительское удостоверение.