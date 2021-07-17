Более 10 перепрофилированных под COVID-19 стационаров Москвы вернулись к штатной работе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Стационары, которые на время сложной эпидемиологической обстановки перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19, начинают возвращаться к плановой работе. Об этом в субботу, 17 июля, рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Высокие темпы вакцинации и соблюдение антиковидных мер позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Москве, уточнила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столица смогла пройти пиковые значения, а число ежедневных госпитализаций на данный момент стабильное. Так, к обычному режиму работы вернулись 11 стационаров и одна федеральная клиника. Кроме того, в штатном режиме начали работать семь поликлиник, которые ранее использовали как КТ-центры.

— Сейчас ситуация начинает постепенно выравниваться, и по уровню госпитализаций мы отмечаем стабилизацию. В этих условиях мы начинаем возвращать часть больниц к плановой работе. К своей привычной работе возвращаются 11 городских больниц, а также федеральные учреждения с общим коечным фондом более шести тысяч коек, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Анастасии Раковой.

Она отметила, что для лечения пациентов с COVID-19 в столице имеется более 14 тысяч коек.

В пятницу, 16 июля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе снизилось число госпитализаций с коронавирусом. В связи с этим из эксплуатации выводится порядка шести тысяч ковидных коек.

Также глава города рассказал о ситуации с вакцинацией в городе. По его словам, за последний месяц прививку от COVID-19 двумя компонентами в Москве сделали два миллиона человек. Подобное количество вакцинированных позволяет начать снятие антиковидных мер в Москве, уточнил мэр.