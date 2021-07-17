«Сидеть на двух стульях могут только уроды!»: Ксения Бородина высказалась об изменах

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась против изменников, так как давно придерживается традиционных ценностей. В настоящее время девушка находится в процессе развода с Курбаном Омаровым.

Бородина раскритиковала в своем Instagram-аккаунте женщин, которые становятся любовницами женатых мужчин.

В комментариях к одному из постов телеведущей пользовательница спросила совета по отношениям с женатым мужчиной. Звезда не поддержала подписчицу и бурно отреагировала на ее комментарий.

— Девочки, если вы спите с женатыми, то у меня поддержки не ищите. Никогда я этих вещей не пойму. Все время говорят, что нужно винить мужика. С ними-то все понятно, но вы почему себя в мусор превращаете? Если увидел и влюбился, то уходи и строй новое. А сидеть на двух стульях только уроды могут. Ну и вы вместе с ними на этой помойке, — написала Бородина.

Ксения Бородина также заявила, что семья для нее является одной из главных вещей в жизни, а подписчики ничего не знают о ее разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым.

До этого сообщалось, что Бородина подала на развод с Омаровым. Слухи о том, что в семье телеведущей все не так гладко, ходили уже несколько месяцев. Омаров и Бородина поженились в 2015 году, у них есть общая дочь Теона. Омарова видели в компании бывшей участницы шоу «Дом-2» Леры Фрост, за что Бородина назвала ее «эскортницей». Кроме того, бизнесмена заметили с еще одной экс-участницей этого реалити-шоу — Татой Блюменкранц. Сам Омаров уверял, что с девушкой его связывают исключительно деловые отношения.