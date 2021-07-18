«Макеева, остановись!»: тренер дочери Малькова выступила с заявлением в Сети

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актриса Анастасия Макеева и бизнесмен Роман Мальков поженились в мае этого года. Мужчина оставил жену и четверых детей ради артистки. Весной этого года старшего сына, 16-летнего Андрея, мужчина перевез в Москву, а трое младших остались жить с мамой в Словении. Там их единственная дочь Анна занимается спортивной гимнастикой. На своей странице в соцсети Instagram Светлана Малькова опубликовала заявление тренера девочки Людмилы Короленко, которое подписала коротко «Макеева, остановись».

— Выражаю обеспокоенность не только от себя лично, но и от всего тренерско-преподавательского состава, угнетенным состоянием нашей ученицы. Анна — одна из успешных учениц и в данное время она подвергается огромному психологическому насилию со стороны Анастасии Макеевой. Запугивание, шантаж, оскорбление 14-летнего подростка со стороны 40-летней женщины мы расцениваем как циничное и преступное, — сказала она.

Тренер отметила, что обращалась за помощью к отцу Анны, так как девочка может травмироваться на занятиях из-за угнетенного душевного состояния в связи с травлей в Сети со стороны знаменитой актрисы. Но Мальков проигнорировал просьбы Короленко и других педагогов.

Муж Макеевой на одном из ток-шоу признался в изменах экс-супруге во время брака.

Роман и Светлана Мальковы прожили в браке 17 лет. У них трое общих сыновей и дочь. Старший сын Андрей живет с отцом и мачехой в России и не очень хорошо относится к матери.

— Ты не мама, — сказал он Светлане Мальковой в эфире той же программы.

Макееву он при этом называет «любимой мачехой».

Остальные трое детей живут с матерью в Словении. Суд после развода пары назначил алименты на каждого ребенка. По словам бывшей супруги, Мальков отказывается их платить.

Макеева и Малькова осыпают друг друга колкостями в социальных сетях. Актриса обвиняла экс-супругу мужа в подстрекательстве подписчиков и в том, что она «объявила войну» Малькову и не дает ему общаться с детьми.

Художница в свою очередь призывала своих подписчиков дружно думать о том, «как убрать такую звезду с экранов», назвала Макееву «позором страны» и намекнула на то, что их брак с бизнесменом счастливым не будет. Их закулисная встреча с Макеевой во время съемок программы, по словам Мальковой, и вовсе закончилась дракой.