Движение трамваев на Красноказарменной улице восстановлено

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Россия, Москва, Красноказарменная улица, 10 Карта всех событий

Движение наземного общественного транспорта на Красноказарменной улице удалось восстановить. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Пять машин столкнулись на юго-востоке столицы по адресу Красноказарменная улица, дом 10. В аварии никто не пострадал.

В результате случившегося были перекрыты две полосы движения на улице, а также два трамвайных пути.

До этого «ВМ» писала, что ДТП с участием автобуса и автомобиля Mercedes произошло в столичном районе Хамовники. Авария случилась по адресу Саввинская набережная, дом 19, строение 15. На момент случившегося в автобусе не было пассажиров. В результате аварии пострадал водитель транспортного средства. После столкновения автобус выехал на тротуар.

Кроме того, 18 июля два автомобиля столкнулись на 45-м километре МКАД. ДТП случилось на внутренней стороне дороги. В результате были перекрыты три полосы движения. В аварии пострадали два человека, среди которых один ребенок.

Также авария с участием девяти машин произошла в Подмосковье. ДТП случилось на 44-м километре Ярославского шоссе в 14:05 по московскому времени в воскресенье. Водитель КамАЗа не справился с управлением и перевернулся на бок, повредив при этом восемь легковых автомобилей. В аварии никто не пострадал.