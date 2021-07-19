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Обязательная система QR-кодов отменяется в Москве с 19 июля

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Обязательная система QR-кодов отменяется в Москве с 19 июля
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В столице отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общественного питания с понедельника, 19 июля, также снимается ограничение на работу в ночное время, возобновляются мероприятия в клубах, барах, начинают в обычном режиме работать фуд-корты и игровые комнаты. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил, что ситуация с COVID-19 в городе улучшается, позволяя перепрофилировать на обычную работу часть коек, которые ранее были отданы под больных коронавирусом.

Система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов работала с 28 июня. Посещать их могли только привитые от COVID-19, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест.

С понедельника данная система носит рекомендательный характер — заведения могут продолжить использовать ее по желанию. Также сохранена возможность оформить QR-код.

При этом организации по-прежнему обязаны соблюдать меры по защите от коронавируса: ношение средств защиты и соблюдение социальной дистанции.

В Москве сохраняется ряд ограничительных мер. Закрытыми для посетителей остаются помещения в зоопарках, при этом открытые территории и вольеры на улице посещать разрешается.

Также в силе остается требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удаленную работу включая людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

Сохраняется постановление главы Роспотребнадзора по столице Елены Андреевой об обязательной вакцинации в ряде сфер. Привиться должны сотрудники сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ и культуры.

Столичный мэр отметил, что 33 процента горожан сказали, что введение обязательных QR-кодов повлияло на их решение вакцинироваться от коронавируса. Так, за время действия системы QR-кодов в Москве число желающих привиться от COVID-19 резко увеличилось с 10 тысяч до 110 тысяч в день.

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