Врач заявил, что число заболевших COVID-19 среди женщин увеличилось на семь процентов

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В ГКБ имени О. М. Филатова чаще всего стали госпитализировать непривитых женщин старше 50 лет, в целом они стали болеть COVID-19 на семь процентов чаще. Об этом заявил главный врач больницы Валерий Вечорко в понедельник, 19 июля.

— В самом начале мы имели дело с уханьским штаммом, сегодня «дельта»-штамм коронавируса, с которым мы столкнулись, более заразен и быстрее распространяется в организме, о чем свидетельствует тяжесть состояния поступающих пациентов. Мы проанализировали больных, поступающих к нам: это преимущественно женщины, невакцинированные, старше 50 лет, с подтвержденным ковидом, поступающие на пятые сутки в тяжелом состоянии со степенью поражения легких КТ-2, — рассказал специалист.

Вирус, по сравнению с предыдущим периодом, «существенно помолодел», добавил Вечорко. Течение заболевания, по его словам, стало более стремительным — от КТ-1 до КТ-4 может пройти всего несколько дней.

Пациенты чаще стали жаловаться на проблемы с желудочно-кишечным трактом и меньше — на потерю обоняния и вкуса, отметил врач в Telegram-канале.

В начале июля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне привозят штамм COVID-19 «дельта» из США, Мальты и еще ряда стран.

Врачи установили, что данный вариант может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания новым штаммом также являются насморк, боль в горле и головная боль.