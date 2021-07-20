Ксения Бородина оценила вероятность сохранения отношений после развода

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина недавно подала на развод с Курбаном Омаровым. Она ответила на вопросы подписчиков. Звезда заявила, что хочет насладиться свободой и общением с семьей и совершенно не думает о воссоединении с экс-супругом.

— Сейчас совсем нет мыслей в сторону построения семьи и рождения детей. Хочу насладиться свободой и общением с семьей, работой, новыми проектами. Я редко куда выходила, жила семьей. Мне хочется пожить для себя сейчас, — отметила Бородина.

Подписчица спросила у Ксении, возможно ли сохранить нормальные отношения с экс-супругом после распада семьи, на что Ксения ответила довольно категорично.

— Если человек был тварью по отношению к вам, то нет. Если хорошо расстались, то почему бы и нет, — резюмировала Бородина.

Фото: instagram/borodylia

Причина развода Бородиной до сих пор остается тайной. По мнению подписчиков, развод мог быть спровоцирован Омаровым, так как его неоднократно подозревали в изменах.

Ксения Бородина также заявила, что семья для нее является одной из главных вещей в жизни, а подписчики ничего не знают о ее разводе с бизнесменом.

До этого сообщалось, что Бородина подала на развод с Омаровым. Слухи о том, что в семье телеведущей все не так гладко, ходили уже несколько месяцев. Омаров и Бородина поженились в 2015 году, у них есть общая дочь Теона. Омарова видели в компании бывшей участницы шоу «Дом-2» Леры Фрост, за что Бородина назвала ее «эскортницей». Кроме того, бизнесмена заметили с еще одной экс-участницей этого реалити-шоу — Татой Блюменкранц. Сам Омаров уверял, что с девушкой его связывают исключительно деловые отношения.