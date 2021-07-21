СМИ: Бородина переписала особняк за 18 миллионов на маму перед разводом с Омаровым

Фото: instagram/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина перед разводом с Курбаном Омаровым переписала на свою маму особняк за 18 миллионов рублей, который они с бывшим супругом приобрели в браке. Об этом в среду, 21 июля, сообщает Telegram-канал «Mash».

Отмечается, что об этой новости Омарову стало известно только во время бракоразводного процесса.

Адвокат бывшего мужа звезды «Дома–2» Сергей Жорин пока никак не комментировал ситуацию.

29 июня Ксения Бородина сообщила, что подала на развод с Курбаном Омаровым. Слухи о том, что в семье телеведущей все не так гладко, ходили уже несколько месяцев. Омаров и Бородина поженились в 2015 году, у них есть общая дочь Теона. Омарова видели в компании бывшей участницы телешоу «Дом-2» Леры Фрост, за что Бородина назвала ее «эскортницей». Кроме того, бизнесмена заметили вместе с еще одной бывшей участницей этого реалити-шоу — Татой Блюменкранц. Сам Омаров уверял, что с девушкой его связывают исключительно деловые отношения и ничего больше.

Также телеведущая Ксения Бородина заявляла, что семья для нее является одной из главных вещей в жизни, а подписчики ничего не знают о ее разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым.