Юрист рассказал, что ждет казанского стрелка после признания невменяемым

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Казанский стрелок Ильназ Галявиев может быть отправлен на пожизненное лечение в психдиспансер. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» выразил юрист Николай Кузнецов.

По его словам, судебно-психиатрическая экспертиза преступника всегда назначается в тех случаях, когда на проведении данной процедуры настаивают родственники, защита обвиняемого или сам следователь, если у него возникли сомнения по поводу его психического здоровья.

— Несмотря на то, что Галявиев признан невменяемым на момент совершения преступления, я убежден, что он все-таки осознавал общественно опасный характер своих действий. Да и большинство людей, которые калечат или убивают другого, осознают, что они делают, даже при наличии каких-либо нарушений психики, — сказал юрист.

Кузнецов подчеркнул тот факт, что если эксперты признали неосознанность Галявиева в момент массового убийства, то уголовное преследование такого лица будет приостановлено, однако изоляция от общества ему будет грозить в любом случае.

— Стоит сказать, что срок лечения будет сравним со сроком заключения, в некоторых случаях он будет больше. Таких больных никто через год–два не отпускает. В ситуации с Галявиевым ему может грозить пожизненное лечение, так как он опасен для общества и на свободе не исключен рецидив, — подчеркнул юрист.

Собеседник «ВМ» добавил, что казанского стрелка вряд ли когда-нибудь отправят в тюрьму, так как он опасен в том числе и для заключенных.

Газета Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания в среду, 21 июля, сообщила, что казанский стрелок Ильназ Галявиев был признан невменяемым на момент стрельбы в школе в Казани. Позднее в СК заявили, что психиатрическая экспертиза казанского стрелка еще не завершена.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.